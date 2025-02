भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में रोहित अपनी लय में वापसी कर चुके हैं. कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने तूफानी शतक जड़ दिया है. उन्होंने महज 76 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले रोहित के बल्ले से रन निकल आए हैं, जो भारतीय फैंस के लिए काफी खुशी की बात है.

रोहित की फॉर्म में दमदार वापसी

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने महज 76 गेंदों में शतक जड़ दिया है. इस शतक के साथ उन्होंने फैंस को बता दिया है कि वो फॉर्म में वापसी कर चुके हैं. खबर लिखने तक रोहित 85 गेंदों में 12 चौके और 7 छक्कों की मदद से 116 रन बना लिए हैं. रोहित ने इसके साथ अपने वनडे करियर का 32वां शतक भी पूरा कर लिया है.

