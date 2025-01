भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 22 जनवरी को कोलकाता में खेला जाना है. इस मैच से एक दिन पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जोस बटलर की अगुवाई वाली टीम में एक धांसू गेंदबाज की एंट्री हुई है, जो 4 साल बाद भारकीय धरती पर कहर बरपा सकता है. आइए जानते हैं कि इंग्लैंड अपनी 11 में किन खिलाड़ियों को जगह दी है.

इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है. करीब 4 साल बाद आर्चर भारतीय सरजमीं पर खेलते हुए नजर आएंगे. इससे पहले उन्होंने 20 मार्च 2021 को भारतीय धरती पर खेला था. हालांकि आर्चर का होना टीम इंडिया के लिए किसी मुसिबत से कम नहीं है. अब देखना ये है कि आर्चर कैसा प्रदर्शन करते हैं.

कैसी होगी बल्लेबाजी क्रम

आपतो बता दें कि भारत के खिलाफ पहले टी20 से पहले इंग्लैंड़ की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है. पहले टी20 में बेन डकेट और फिल साल्ट ओपनिंग करेंगे. जबकि साल्ट टीम के विकेटकीपर भी हैं. उसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान जोस बटलर होंगे. चौथे पर हैरी ब्रूक, पांचवें पर लियाम लिविंगस्टोन, छठे पर जैकॉब बेथेल बल्लेबाजी करेंगे.

Firepower with bat and ball 💥



Brendon McCullum has named the first white-ball team of his reign for tomorrow's opening IT20 v India 💪 pic.twitter.com/DSFdaWVPrB