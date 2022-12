IND vs BAN: Virat Kohli से छूटा कैच तो Rishabh Pant ने लगा दी छलांग और लपक लिया कैच, देखें वीडियो

IND vs BAN 1st Test Highlights: चट्टोग्राम टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम ने बंग्लादेश के दो बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी है.

ind vs ban test cricket umesh yadav got najmul shanto wicket after unbelievable catch by rishabh pant virat