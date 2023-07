IND vs BAN: अश्विन ने गेंद से नहीं बल्ले से तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास

WTC23: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक जीत दूर है टीम इंडिया, जानें पूरा समीकरण

दूसरे टेस्ट में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने मीरपुर में 54 रन बनाने के अलावा छह विकेट भी चटकाए थे. अश्विन ने नौवें नंबर के बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में एक सफल चेज करने के विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इस दिग्गज ऑफ स्पिनर ने वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज विंस्टन बेंजामिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1988 के टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 40 रन बनाए थे. 1908 में इंग्लैंड के सिडनी बार्न्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 38 रन बनाए थे.

Highest score at No.9 or lower in successful Test chase: