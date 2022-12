IND vs BAN: Rishabh Pant और Shreyas Iyer ने मीरपुर टेस्ट में खेली T20 वाली पारी, कर दी छक्के-चौकों की बरसात

Rishabh Pant-Shreyas Iyer: मीरपुर टेस्ट के दूसरे दिन पंत और अय्यर ने खुलकर शॉट खेले और दोनों ने मिलकर 7 छ्क्के और 17 चौके लगाए.

ind vs ban 2nd test highlights rishabh pant and shreyas iyer batting like t20 in mirpur test