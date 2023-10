IND vs BAN: Zakir Hasan ने रचा इतिहास, डेब्यू में शतक जड़ने वाले बांग्लादेश के चौथे बल्लेबाज

डीएनए हिंदी: भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन जाकिर हसन (Zakir Hasan) ने इतिहास रच दिया है. भारत के 513 रन के जवाब में बांग्लादेश के ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी और 100 से आधिक रन की साझेदारी की. 124 के स्कोर पर बांग्लादेश को पहला झटका लगा लेकिन दूसरी ओर जाकिर जमे रहे और उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में ही शतक जड़कर इतिहास रच दिया. इससे पहले बांग्लादेश के तीन बल्लेबाज अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ चुके हैं.

डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज

यही नहीं जाकिर बांग्लादेश के पहले ओपनर भी बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ा है. हालांकि शतक पूरा करने के तुरंत बाद जाकिर विराट कोहली को कैच दे बैठे. उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 12 चौके और 1 छक्का लगाया. पहली पारी में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गई थी जिसमें जाकिर ने 20 रन की पारी खेली थी. जाकिर ने साल 2018 में श्रीलंका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उस टी20 मुकाबले में वह 10 रन बनाकर आउट हो गए थे उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

