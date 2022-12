IND vs BAN ODI: 150 रुपए में स्टेडियम से देख सकेंगे लाइव मैच, जानें टिकट प्राइस की सारी डिटेल

ind vs ban 1st odi ticket price live streaming rohit sharma virat kohli live telecast details india tour of bangladesh

डीएनए हिंदी: 4 दिसंबर से भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच वनडे सीरीज (Ind vs Ban ODI Series 2022) की शुरुआत होने जा रही है. ढाका के शेरे-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें पहले वनडे मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी. इस मैच को भारत में मौजूद क्रिकेट फैंस टीवी और ऑनलाइन (Ind vs Ban Live Streaming) तो देख ही सकते हैं, साथ ही बांग्लादेश में मौजूद भारतीय फैंस बहुत कम दाम में इस मैच को स्टेडियम से लाइव देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स (IND vs BAN on DD Sports) पर इस मैच को सीधा प्रसारित किया जाएगा जबकि सोनी लिव ऐप (Ind vs Ban On Sony Liv App) पर इस मैच का लाइव देखा जा सकता है.

7 साल पहले बांग्लादेश को मिली थी जीत

भारत और बांग्लादेश के बीच 4 साल बाद कोई वनडे मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमें साल 2018 में आमने-सामने हुई थी. एशिया कप 2018 में भारत और बांग्लादेश की टीमें दो बार आमने-सामने हुई थीं और दोनों बार भारत को जीत मिली थी. 2019 में हुए वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने बांग्लदेश को 28 रन से हराया है. वैसे तो बांग्लादेश भारत के सामने काफी कमजोर टीम मानी जाती है लेकिन उन्होंने कई बार भारत को मात भी दी है.

PAK vs ENG Test: क्या सिर्फ भारत के खिलाफ ही खतरनाक हो जाते हैं पाकिस्तान के गेंदबाज

वेस्टइंडीज में आयोजित 2007 वर्ल्ड कप में भारत के बांग्लदेश से हारने के बाद ही पहले दौर से बाहर होना पड़ा था. बांग्लादेश को आखिरी बार भारत के खिलाफ 2015 में जीत मिली थी. एमएस धोनी की अगुवाई में बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में बांग्लादेश की टीम 7 साल पहले वाला ही वह कारनामा करना चाहेगी.

सिर्फ 150 में मिलेगी स्टेडियम की टिकट

इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना पडे़गा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले और दूसरे वनडे के लिए टिकट प्राइज की घोषणा कर दी है. सबसे सस्ती टिकट 200 टका में मिलेगी, जो भारतीय करेंसी में लगभग 157 रुपए में मिलेगी. इसके अलावा 300, 500 और 1000 टका की भी टिकटे हैं. स्टेडियम का सबसे महंगी टिकट 1500 टका में मिलेगी.

