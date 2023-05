Virat Kohli, Sachin या Dravid, देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

WTC Final: भारतीय टीम 7 जून से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेगी, जो लंदन के द ओवल में खेला जाएगा.

