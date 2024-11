बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आगाज 22 नवंबर से होने जा रहा है, जिसको अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट खेले जाएगा, जिसका पहला मैच 22 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा. पर्थ शहर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आता है. ऐसे में विराट कोहली को लेकर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ने अपने अखबर में एक खबर छापी है. दरअसल, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ने इस बार एक बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे विराट के फैंस बेहद खुश होंगे. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

विराट को बताया 'क्रिकेट का भगवान'

वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि विराट कोहली की तस्वीर और नीचे विराटवूड लिखा है. वहीं उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा. वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने लिखा, क्रिकेट का भगवान और उनके भारतीय साथी खिलाड़ी पर्थ में जोश में नजर आ रहे हैं.

The West Australian referring to Virat Kohli as 'Cricket God'. 🐐🇮🇳 pic.twitter.com/IFUTeixD55