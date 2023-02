IND vs AUS Test: 'इसे खेलना सबसे मुश्किल है', टेस्ट मैच में Virat Kohli ने किसके लिए कही थी रवि शास्त्री से ये बात

भारतीय टीम के पूर्व कोच भरत अरुण ने खुलासा करते हुए बताया कि विराट कोहली ने जब नेट्स में जसप्रीत बुहराह को खेला तो उन्हें काफी मुश्किल हुई थी.

ind vs aus virat kohli said to shastri ravi bhai sabse mushkil hai jasprit bumrah ko khelna bharat arun recall