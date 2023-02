IND vs AUS: सिर्फ मारता नहीं रोकता भी है 'Hitman', Rohit Sharma की नई तकनीक देख हैरान क्रिकेट जगत

India vs Australia Nagpur Test Day 2: रोहित शर्मा ने दूसरे दिन 120 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने डिफेंस की नई तकनीक दिखाई.

ind vs aus test rohit sharma become hitter to defender at nagpur show new art of defence pictures goes viral