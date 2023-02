IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की तैयारी में जुटे Mohammed Shami, शॉट्स देख रह जाएंगे हैरान

Mohammed Shami Batting Video: मोहम्मद शमी इन दिनों गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और नेट्स में लंबे शॉट्स खेल रहे हैं.

ind vs aus test mohammed shami batting practice ahead of india vs australia border gavaskar trophy 2023