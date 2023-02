सीरीज से पहले इस देश के दिग्गज क्रिकेटर ने उगला भारत के लिए जहर, IND vs AUS Test पर कही गुस्सा दिलाने वाली बात

ind vs aus test mahela jayawardene predicts pat cummins australia beat india border gavaskar trophy 2023

डीएनए हिंदी: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच खेली जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज (IND vs AUS Test Series 2023) पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की नजर है. इस सीरीज से ये भी तय होगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल में जगह बनाएगी या नहीं. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2023) की तालिका में पहले स्ठान पर है और उसका फाइनल (WTC 2023 Final) खेलना लगभग तय है. अब बचे हुए एक स्थान के लिए श्रीलंका और भारत की टीनों के बीच दौड़ जारी है. श्रीलंका और न्यूजीलैंड (Sir Lanka vs New Zealand) के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी और फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को दोनों मैच जीतने होंगे. दूसरी ओर भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए 4 ड्रॉ या 3-0 से जीत हासिल करनी होगी.

IND vs AUS: शादी के बाद लौटे KL Rahul बैटिंग के बजाय फील्डिंग की करने लगे प्रैक्टिस, लोग बोले तुम्हारी टेक्नीक ही गलत है

इस सीरीज के शुरू होने से पहले श्रीलंकाई टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेला जयवर्धने ने बड़ा बयान दिया है. श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने का मानना है कि इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. श्रीलंकाई दिग्गज ने आईसीसी के एक शो में बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि यह हमेशा एक बड़ी सीरीज होती है. भारतीय परिस्थितियां और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज.. देखना होगा इससे कैसे निपटते हैं, उनके (ऑस्ट्रेलिया) पास वास्तव में अच्छी गेंदबाजी है और भारतीय बल्लेबाज इससे कैसे निपटते हैं? यह देखने वाली बात होगी.

गिल की जयवर्धने ने की जमकर तारीफ

जयवर्धने ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में 2-1 से जीतने की भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा, "भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन एक श्रीलंकाई होने के नाते, मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहतर क्रिकेट खेल सकती है. शायद ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत जाए लेकिन यह मुश्किल होने वाला है.” हाल ही में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने शुभमन गिल की भी उन्होंने तारीफ की और कहा, “वह इस समय शानदार फॉर्म में है और अगर उन्हें उसी फॉर्म को रेड-बॉल क्रिकेट में जारी रखना है तो परिस्थितियों को समझना होगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.