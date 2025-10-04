IND vs AUS: हार्दिक पांड्या को क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 दोनों सीरीज से हुए बाहर

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. 29 अक्टूबर से होने वाली इस टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या के लिए जगह नहीं बन पाई है. आइए जानते पूरी स्क्वाड

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के साथ 29 अक्तूबर से शुरू होने पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है. शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है. सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. इस टीम में शुभमन गिल उपकप्तान की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. फैंस को दुखी कर देने वाली बात ये कि चोटिल होने की वजह से हार्दिक पांड्या के लिए इस टीम में जगह नहीं बन पाई है. वहीं जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है.

वन डे टीम में वाशिंगटन को मिला मौका

इस टीम की चयन अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति ने किया है. ये वही टीम है जिसने भारत को एशिया कप 2025 का खिताब जिताया था. इस टीम में वाशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया है. सुंदर हाल ही संपन्न हुए एशिया कप टूर्नामेंट में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर चयनित किए गए थे. अब उन्होंने 16 सदस्यीय टीम में मौका मिला हैं. वहीं भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया दौरे में नजर नहीं आएंगे. वह एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में चोटिल हो गए थे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी

उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान बाईं हैमस्ट्रिंग में ऐंठन के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच भी नहीं खेल पाए थे. वहीं वन डे सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान हो चुका है. लंबे समय के बाद अब पिच पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी नजर आएंगी.



भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

