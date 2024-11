स्पोर्ट्स

IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, BCCI को दी जानकारी

Rohit Sharma to miss first Test in Perth: रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि वह एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे.