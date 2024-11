IND vs AUS: आज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे, इसी बीच खबर आई है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस स्क्वॉड का हिस्सा नहीं बनेंगे. दरअसल वह भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नहीं जा रही है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोहित शर्मा कुछ निजी कारणों के चलते ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे.

पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा

हालांकि अब तक जो भी रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ नहीं हो पाया है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा क्या चाहते है और उनका फ्यूचर प्लान क्या है. भारतीय टीम रविवार और सोमवार को दो बैच में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी. पिछले दिनों खबर आई थी कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट का पहला टेस्ट मिस कर सकते हैं.

अब ये खबर सही साबित होती नजर आ रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरी पिता बनने जा रहे हैं. ऐसे में वह अपनी फैमली के साथ समय बिताना चाहते है. इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है.

UPDATE ON ROHIT SHARMA :



"Captain Rohit Sharma is not travelling with the Indian team to Australia due to personal reasons, Rohit's future plans, nothing has been confirmed yet."



