IND vs AUS: वापसी के बाद लगातार 2 बार जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच, शोएब अख्तर के रिकॉर्ड की भी की बराबरी

Ravindra Jadeja Test Record: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के सिर्फ 2 मुकाबलों में रवींद्र जडेजा ने 17 विकेट चटकाए हैं.

Ind vs aus ravindra jadeja back to back player of the match equal shoaib akhtar bowled out record