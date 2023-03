IND vs AUS 3rd Test: जडेजा ने इंदौर को बनाया अपना, कपिल देव के बाद ये कारनामा करने वाले बने दूसरे भारतीय

India vs Australia 3rd Test: रवींद्र जडेजा ने इंदौर टेस्ट में पहला विकेट हासिल करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट के आंकड़े को छू लिया.

