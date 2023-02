भारत में बनेगी इंग्लैंड जैसी पिच, टीम इंडिया करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारी

World Test Championship Final: आईपीएल के बाद लंदन में होने वाले WTC 2023 Final मुकाबले की तैयारी के लिए अहमदाबाद में इंग्लैंड जैसी पिच बनाई जाएगी.

