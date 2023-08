Ind Vs Aus 2ND Test: दूसरे टेस्ट में नाथन लायन की फिरकी के जाल में फंसी टीम इंडिया, राहुल-रोहित... और झटके 4 विकेट 

डीएनए हिंदी: दिल्ली टेस्ट (Ind Vs Aus 2ND Test) के दूसरे दिन नाथन लायन ने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर के सामने भारतीय बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढेर होती दिख रही है. पहले सेशन में ही उन्होंने भारत के 3 खिलाड़ियों को चलता कर दिया. लायन ने सबसे पहले केएल राहुल को अपना शिकार बनाया. उसके बाद उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को 32 के स्कोर पर पवेलियन लौटाया.

नाथन लायन की फिरकी के सामने हैरान रह गए भारतीय बल्लेबाज

नाथन लायन ने दूसरे दिन का खेल शुरू होने के कुछ ही देर में टीम इंडिया को पहला झटका केएल राहुल के रूप में दिया था. 17 रन के स्कोर पर उन्होंने ओपनर बल्लेबाज को वापस लौटाया.

Sharp catch by Peter Handscomb gives Nathan Lyon his fourth wicket of the innings.#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/HS93GIyEwS pic.twitter.com/EHk8E3qdZp