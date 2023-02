IND vs AUS: पिछले 2 टेस्ट में 17 विकेट लेकर भी अफरीदी और बुमराह से पीछे हैं जडेजा, लायन हैं लिस्ट में सबसे आगे

Most Wicket in World Test Championship 2021-23: रवींद्र जडेजा ने 10 मुकाबलों में 20.39 की औसत से 38 विकेट चटकाए हैं.

