बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अगले महीने नवंबर से खेली जानी है. लेकिन इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. वेड ने टीम को एक बार अपनी दमदार पारी से चैंपियन भी बनाया है और कई मौकों पर टीम के लिए अहम भुमिका निभाई है.

संन्यास के बाद कोचिंग में आजमाएंगे हाथ

स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले संन्यास का ऐलान किया है, जिसके बाद टीम के लिए ये एक झटके के रूप में सामने आ रहा है. मैथ्यू इंटरनेशन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोच के रूप में नजर आएंगे. ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से घरेलू सीरीज खेलनी है, जिसमें वेड विकेटकीपिंग और फील्डिंद कोच की भुमिका निभाएंगे.

36 Test matches. 97 ODIs. 92 T20 Internationals.



Congratulations to Matthew Wade on an outstanding international cricket career! pic.twitter.com/SDWl1OhqZC