Ind Vs Aus 2ND Test Day 2 Highlights: उतार-चढ़ाव से भरा रहा दूसरा दिन, ऑस्ट्रेलिया ने ली 61 रनों की लीड

दिल्ली टेस्ट (Ind Vs Aus 2ND Test) का दूसरा दिन काफी नाटकीय और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की टीम हावी रही लेकिन फिर आर अश्विन और अक्षर पटेल की जोड़ी जम गई. दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया. टीम इंडिया की जब पारी खत्म हुई तो ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 1 रन की लीड थी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर 61 रनों की लीड ले ली है. दूसरे दिन के खेल की सभी अपडेट्स यहां पाएं.

रवींद्र जडेजा ने किया उस्मान ख्वाजा को आउट

टीम इंडिया के लिए दूसरी पारी की शुरुआत भी शानदा रही है. रवींद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटाया है.

74 रन बनाकर आउट हुए अक्षर पटेल

अक्षर पटेल शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे लेकिन मर्फी की गेंद में दूर का शॉट्स लगाने के चक्कर में चूके और कप्तान पैट कमिंस ने बिना किसी गलती के लपका कैच.

पैट कमिंस ने तोड़ी अक्षर-अश्विन की जोड़ी

नई गेंद से पैट कमिंस ने किया कमाल, आते ही आर अश्विन को 37 के स्कोर पर पवेलियन लौटाया. अक्षर पटेल अभी भी क्रीज पर मौजूद.

अक्षर और अश्विन के बीच शतकीय साझेदारी

रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है.

अक्षर पटेल ने पूरा किया अर्धशतक

टीम इंडिया के लिए दूसरे टेस्ट में अक्षर पटेल ने अर्धशतक लगाया है. यह अब तक की इनिंग में भारतीय खेमे से निकला पहला अर्धशतक है. दूसरे छोर से अश्विन भी अच्छा साथ निभा रहे हैं.

भारत का स्कोर 200 के पार

अश्विन और अक्षर पटेल की जोड़ी का काट ढूंढ़ने में ऑस्ट्रेलिया नाकाम नजर आ रही है. टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचा. मेहमान टीम विकेट के लिए लगा रही पूरा जोर.

अक्षर-अश्विन की जोड़ी जमी

अक्षर पटेल और आर अश्विन ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया है. दोनों के बीच 56 रनों की साझेदारी 93 गेंदों में हो चुकी है.

नाथन लायन ने किया पांचवा शिकार

नाथन लायन ने विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को आउट कर अपने 5 विकेट पूरे किए. भारतीय टीम अभी भी 119 रन पीछे है और टीम के हाथ में सिर्फ 3 विकेट बचे हैं.

कोहली को आउट दिए जाने पर विवाद

कोहली को जिस तरह से आउट दिया गया है उस पर विवाद भी हो रहा है. हालांकि कुहेनमैन को अपना पहला टेस्ट विकेट इस दौर के सबसे बड़े बल्लेाज के रूप में जरूर मिल गया.

विराट कोहली के रूप में भारत को 6ठा झटका

विराट कोहली सेट थे और 44 रनों पर खेल रहे थे लेकिन मैथ्यू कुहेनमैन की गेंद को पढ़ने में चूके और एलबीडबल्यू का शिकार हो गए. अब अक्षर पटेल के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत क्रीज पर हैं.

