IND vs AUS Live: ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, मैथ्यू शॉर्ट और स्मिथ को कृष्णा ने भेजा पवेलियन

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा.

डीएनए हिंदी: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया मोहाली वनडे (Ind vs Aus Indore One Day) में जीत के चलते 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है. टीम इंडिया आज इंदौर में इस सीरीज को जीतने के इरादे से उतरी है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को हराकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी.

Ind vs Aus Live Score Updates:

कृष्णा ने पहले ही ओवर में स्मिथ और शॉर्ट को भेजा पवेलियन

भारतीय टीम ने 399 का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद शुरुआती दो विकेट चटका दिए हैं. स्टीव स्मिथ 0 और मैथ्यू शॉर्ट9 रन बनाकर आउट हुए. दोनों को प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले ही ओवर में आउट किया. ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन बना लिए हैं और डेविड वार्नर के साथ मार्नस लाबुशेन क्रीज पर हैं.

भारत ने 50 ओवर में बनाए 399

सूर्यकुमार यादव के आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के शतक की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 399 रन बनाए. सूर्याकुमार यादव 37 गेंदों में 72 रन बनाकर नाबाद रहे.

सूर्या ने जड़ा अर्धशतक

भारतीय टीम इस समय इंदौर में रनों की बारिश कर रही है. सूर्या ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. उन्होंने इस पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए हैं. भारतीय टीम ने 47 ओवर में 372 रन बना लिए हैं. सूर्या का साथ देने के लिए रवींद्र जडेजा क्रीज पर आए हैं.

सूर्या ने एक ओवर में जड़े लगातार 4 छक्के

सूर्यकुमार यादव का इंदौर में एक बार फिर आक्रामक अंदाज देखने को मिला. उन्होंने पारी के 44वें ओवर में कैमरून ग्रीन के लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे.

300 के पार भारत, ईशान लौटे पवेलियन

भारतीय टीम ने 41वें ओवर में 300 का स्कोर पार कर लिया है. ईशान किशन 18 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए हैं. दूसरी ओर राहुल अभी भी 43 रन बनाकर नाबाद हैं. भारत ने 40.2 ओवर में 302 रन बनाए हैं. राहुल का साथ देने सूर्यकुमार यादव आए हैं.

शुभमन गिल ने जड़ा शतक

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया है. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए हैं. भारत ने 34.2 ओवर में 242 रन बना लिए हैं. राहुल 17 और गिल 104 रन बनाकर नाबाद हैं.

अय्यर ने जड़ा करियर का तीसरा शतक

भारत ने 29 ओवर में बनाए 200 रन

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की दमदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 29 ओवर में 200 से ज्यादा रन बना लिया है.

श्रेयस अय्यर ने जड़ा अर्धशतक

वर्ल्डकप से पहले रोहित शर्मा की टेंशन बढ़ती जा रही है. टीम के सभी बल्लेबाज फॉर्म में आ चुके हैं ऐसे में बेस्ट प्लेइंग 11 चुनना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है. श्रेयस ने इंदौर में अर्धशतक जड़कर फॉर्म में वपसी के संकेत दे दिए हैं.

शुभमन और श्रेयस के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर क्लास ले रहे हैं. शुभमन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है. शुभमन 58 और श्रेयस 46 रनों पर खेल रहे है. टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर फिलहाल 119 रन पहुंच गया है.

बारिश बंद होने के बाद मैच शुरू

बारिश बंद होने के बाद एक बार फिर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतर चुके हैं. टीम इंडिया का स्कोर 95 रनों के पार पहुंच चुका है.

बारिश के चलते रुका मैच

इंदौर में बारिश के चलते मैच रूक गया है. टीम इंडिया का स्कोर फिलहाल 1 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर्स में 79 रन तक पहुंच चुका है.

धमाकेदार बैटिंग कर रहे श्रेयर अय्यर

श्रेयस अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. शुभमन गिल उनका साथ निभा रहे हैं. टीम इंडिया का स्कोर 7 ओवर के बाद 50 रन पार कर चुका है.

-जोश हेजलवुड ने झटका ऋतुराज का विकेट

ऋतुराज गायकवाड़ 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. क्रीज पर अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए हैं.

-टीम इंडिया कर रही पहले बल्लेबाजी

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है और कप्तान पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

-इंदौर में हो सकती है बारिश

इंदौर में आज बारिश के आसार बन रहे हैं. यहां दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक बारिश के 40 से 50 प्रतिशत तक बारिश का अनुमान हैं. ऐसे में हल्की बूंदाबांदी के चलते मैच कुछ समय के लिए रुक सकता है.

-केएल राहुल के हाथ में ही कप्तानी

रोहित शर्मा समेत सीनियर खिलाड़ियों के आराम के चलते दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथों में होगी.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के वनडे स्क्वॉड

टीम इंडिया: केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर) शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया: पैट कमिंस (कप्तान), सीन एबॉट, एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिश, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांघा, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम जम्पा.

