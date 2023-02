IND vs AUS Test: ऑस्ट्रेलिया को सीरीज से पहले ही डबल झटका, 2 स्टार गेंदबाज हुए पहले टेस्ट से बाहर

Josh Hazlewood Ruled Out For 1st Test: सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है. पेसर जोश हेजलवुड पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे.

josh hazlewood Ruled Out For Ind Vs Aus 1ST Test