भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा नहीं है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में बुमराह की पीठ में खिंचाव आ गया था. वहीं बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए थे, लेकिन टूर्नामेंट से पहले वो फिट नहीं हो सके और उन्हें बाहर होना पड़ा. इस बीच उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में सैम कॉन्सटास के साथ नोक-झोक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

जसप्रीत बुमराह ने एक इवेंट में सैम कॉन्सटास को लेकर कहा, "मैं तो उससे पूछ रहा था सब ठीक है? मम्मी ठीक है? तो उसने बोला हां सब ठीक है. तो मैंने बोला ठीक है फिर मैं गेंद डाल देता हूं. लेकिन आप लोगों ने कुछ और व्याख्या कर लिया होगा. मैं समझता हूं कि शब्द नहीं थे और शायद मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा."

THE DRAMA AT SYDNEY...!!!!



- Jasprit Bumrah vs Sam Konstas battle is heating up. 🍿 pic.twitter.com/QfOjoAr3dv