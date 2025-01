आईसीसी ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 को लेकर सभी मैचों की पिच रेटिंग जारी की है. ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है. टीम ने भारत को 3-1 से हराया. सिडनी टेस्ट मैच तीसरे दिन की सुबह खत्म हो गया. 5वें टेस्ट में खेल तीसरे दिन के दूसरे सेशन तक भी नहीं चल सका और उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है.ऐसे में आईसीसी सिडनी टेस्ट की पिच को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

आईसीसी ने सुनाया बड़ा फैसला

आईसीसी ने पर्थ, एडिलेड, ब्रिसबेन और मेलबर्न की पिचों को सर्वश्रेष्ठ रेटिंग दी है. यानी आईसीसी के लिहाज से इन मैदानों की पिच काफी अच्छी थी. लेकिन सिडनी टेस्ट को लेकर आईसीसी खुश नहीं है. आईसीसी ने सिडनी टेस्ट की पिच को औसत रेटिंग दी है. आईसीसी ने शुरुआती 4 मैचों की पिच को 'very good' कहा है. वहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच को 'satisfactory' रेटिंग दी है.

First four Tests pitches of 2024-25 BGT received 'Very Good" Rating - the highest on the ICC's pitch ranking scale. pic.twitter.com/Ycwj7Hicjw