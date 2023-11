IND vs AUS Final Live: हेड और लाबुशेन की साझेदारी बढ़ा रही भारत की मुश्किलें

डीएनए हिंदी: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है. हालांकि रोहित शर्मा टॉस जीतने के बाद भी बल्लेबाजी करना चाहते थे. दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऑस्ट्रेलिया 5 बार विश्वचैंपियन रही है तो भारत ने दो बार खिताब जीता है. अब देखना है कि आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम से कौन सी टीम चैंपियन बनकर निकलती है. इस मैच के पल पल के अपडेट्स यहां पढ़ सकते हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया लाइव अपडेट्स

15 ओवर का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया 78/3

15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 87 रन बना लिए हैं और उनके तीन विकेट गिर गए हैं. मार्नस लाबुशेन 8 और ट्रेविस हेड 28 रन बनाकर नाबाद हैं. फिलहाल दोनों छोर से भारतीय स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं.

बुमराह ने स्टीव स्मिथ को आउट किया

जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदों का ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है. बुमराह ने एक जबरदस्त गेंद पर स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. हालांकि स्मिथ रिव्यू लेते तो वह बज जाते, क्योंकि बॉल और पैड का इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर हुआ था.

शमी के बाद बुमराह ने भी चटकाया विकेट, वॉर्रन और मार्श आउट

छोटे स्कोर का बचाव करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त शुरुआत की है. शमी के बाद बुमराह ने भी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज मिचेल मार्श को पवेलियन पहुंचा दिया है.

मोहम्मद शमी ने दिलाई पहली सफलता

वर्ल्डकप 2023 में पहली बार नई गेंद से मोहम्मद शमी को बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने सफलता दिला दी. शमी ने डेविड वॉर्नर को स्लिप में विराट कोहली के हाथों लपकवाया. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पारी के पहले ओवर में वॉर्नर के बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्लिप में गई थी, लेकिन कोहली और शुभमन गिल एक दूसरे को बस देखते ही रह गए और गेंद निकल गई थी.

भारतीय टीम 240 पर ढेर

टीम इंडिया के गेंदबाजों के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ 240 रन है. भारतीय टीम को अगर तीसरा विश्वकप जीतना है तो उन्हें इस लक्ष्य से पहले कंगारुओं को ऑल आउट करना होगा.

पीएम मोदी मैच देखने के लिए पहुंचा अहमदाबाद

VIDEO | PM Modi arrives at Ahmedabad airport. He will shortly be attending the India-Australia cricket World Cup final at Narendra Modi Stadium. #WorldCup2023Final #INDvAUS pic.twitter.com/pmDYzfJevg

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वह कुछ ही देर में मैच एटेंड करने वाले हैं. भारत ने इस वक्त 8 विकेट गंवाकर 217 रन बना लिए हैं.

शमी और बुमराह सस्ते में आउट

भारतीय टीम वर्ल्डकप 2023 के फाइनल में मुश्किल स्थिति में है. टीम इंडिया ने 214 रन पर ही 8 विकेट गंवा दिए हैं. सूर्या 14 रन बनकर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

केएल राहुल लौटे पवेलियन

भारतीय टीम को छठा झटका लग गया है. केएल राहुल 66 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार हुए हैं. उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ एक चौका लगाया बाकि 62 रन दौड़कर पूरे किए. भारतीय टीम ने 42वें ओवर में 203 रन बना लिए हैं.

100 गेंद और सिर्फ एक चौका

केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए फाइनल में शानदार पारी खेली है और अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं. सबसे खास बात ये है कि उन्होंने 100 गेंद खेलने के बाद भी सिर्फ एक चौका लगाया है. 101 गेंद में 63 रन बनाकर नाबाद हैं.

रवींद्र जड़ेजा भी लौटे पवेलियन

36 ओवर में भारत ने आधी टीम गंवा दी है. इस समय केए राहुल क्रीज पर हैं जो टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है. रवींद्र जडे़ेजा 9 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हो गए. भारत ने 178 रन बना लिए हैं. केएल राहुल 55 रन बनाकर नाबाद हैं.

केएल राहुल ने ठोक दिया अर्धशतक

भारतीय टीम इस समय मुश्किल स्थिति में हैं और केएल राहुल पारी को संवारने में लगे हुए हैं. उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है और जड़ेजा के साथ 25 रन की साझेदारी भी की है. भारतीय टीम ने 35 ओवर में 173 रन बना लिए हैं और उनके 4 विकेट गिरे हैं.

विराट कोहली 54 रन बनाकर आउट

भारतीय टीम को 150 के पहले चौथा झटका लग गया है. विराट कोहली 54 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अपना शिकार बनाया. भारतीय टीम ने 29 ओवर में 149 रन बना लिए हैं. केएल राहुल 37 रन बनाकर नाबाद हैं तो रवींद्र जडे़ेजा उनका साथ देन आए हैं.

विराट ने जड़ा अर्धशतक

विराट कोहली ने फाइनल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. उन्होंने 56 गेंदों में यह कारनामा किया. अपनी पारी में विराट ने 4 चौके लगाए हैं. उनका साथ केएल राहुल दे रहे हैं, जो 32 रन बनाकर नाबाद हैं. भारत ने 27 ओवर में 141 रन बना लिए हैं.

स्टेडियम में घुसा फ़िलिस्तीन का समर्थक

मैच के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जब कड़ी सुरक्षा के बीच फ़िलिस्तीन का एक समर्थक मैदान पर घुस गया, जिसने सफेद रंग की टीशर्ट पहली थी और उसपर लिखा था, 'फ़िलिस्तीन पर बमबारी बंद करो'.

श्रेयस अय्यर भी लौटे पवेलियन

भारतीय टीम ने 81 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. गिल और रोहित के बाद श्रेयस अय्यर भी 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. भारत का स्कोर 11वें ओवर में 81 रन है. विराट कोहली का साथ देने अब केएल राहुल आए हैं.

रोहित शर्मा को मैक्सवेल ने भेजा पवेलियन

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 47 रन बनाकर मैक्सवेल का शिकार हो गए हैं. उनका कैच ट्रेविस हेड ने पकड़ा. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए. भारत ने 10वें ओवर में 80 रन ही बनाए हैं. अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

8 ओवर में भारत का स्कोर 60 के पार

रोहित शर्मा और विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बदौलत भारत ने 8 ओवर में 61 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा 35 और विराट कोहली 21 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने मिलकर अब तक 7 चौके और 2 छक्के लगाए हैं.

गिल खराब शॉट खेलकर लौटे पवेलियन

शुभमन गिल स्टार्क की गेंद पर खराब शॉर्ट खेलकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने 7 गेंद में 4 रन बनाए. हालांकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है. उन्होंने 20 गेंदों में 31 रन बना लिए हैं. भारत ने छठे ओवर में 39 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली आए हैं.

रोहित और शुभमन ने शुरू की भारतीय पारी

पहले ओवर में तीन रन बनाने के बाद रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में हेजलवुड को लगातार दो चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए. भारत ने 2 ओवर में 13 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल ने अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), एडम जम्पा और जोश हेजलवुड.

टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

वर्ल्डकप 2023 के फाइनल के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह.

भारतीय टीम पहले करेगी बल्लेबाजी

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मतलब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और रोहित शर्मा भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे.

अहमदाबाद में काफी शानदार भारत के आंकडे

टीम इंडिया ने अहदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. खास बात ये है कि टीम ने अहमदाबाज में अपने पांच मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज की है. भारत ने इश मैदान पर कुल 19 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 11 में जीत और सिर्फ 8 में हार का सामना करना पड़ा है.

It doesn't get any bigger than this 👌👌



The ICC Men's Cricket World Cup 2023 Final is filled with stellar performances and an experience of a lifetime 🏟️👏#CWC23 pic.twitter.com/nSoIxDwXek