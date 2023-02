ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, Border Gavaskar Trophy से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

Border Gavaskar Trophy 2023 की शुरुआत 9 फरवरी से होने जा रही है. उससे पहले एरोन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

