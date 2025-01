भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया सिडनी पहुंच चुकी है. वहीं खिलाड़ी सिडनी में नया साल भी मना रहे हैं. हालांकि विराट कोहली ने सिडनी की गलियों में वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ नया साल मनाया है. विराट और अनुष्का के अलावा देवदत्त पडिक्कल भी वीडियो में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर विराट का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

सिडनी की गलियों में मनाया नया साल

विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो 31 दिसंबर की रात का है. दरअसल, विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का संग सिडनी की गलियों में नए साल को सेलिब्रेट किया है. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि विराट कोहली ने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी है. वहीं अनुष्का ने भी ब्लैक लॉग टॉप पहना हुआ है. विराट और अनुष्ता के अलावा वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भी नजर आ रहे हैं.

Virat Kohli And @AnushkaSharma Spotted On The Streets Of Sydney For A New Year Party! 🥂🎆🖤#Virushka #HappyNewYear #AUSvIND @imVkohli pic.twitter.com/oAHD8Fxk1A