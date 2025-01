बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीज आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है. इस मैच का तीसरे दिन का खेल आज यानी 5 जनवरी को खेला जा है. इस दौरान टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट चटकाए और एक बड़ा कारनामा कर दिया है. दरअसल, कृष्णा ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं. उन्होंने एक अनोखा विकेट अपने नाम किया है, जो इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसा कारनामा किया है.

ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रसिद्ध कृष्णा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. दरअसल, उन्होंने स्टीव स्मिथ का विकेट लेते ही इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है. स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने से सिर्फ 1 रन पीछे थे. यानी स्मिथ 9999 रनों पर खेल रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें आउट कर दिया. इससे पहले किसी भी गेंदबाज ने किसी बल्लेबाज को 9999 रनों पर आउट नहीं किया है. वहीं कृष्णा ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

