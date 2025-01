भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में 162 रनों का लक्ष्य दिया है. लेकिन इस बीच टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बुमराह के जूते से कुछ गिरते हुए नजर आया है. वहीं बुमराह सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान मैदान से बाहर चले गए थे और फिर उन्हें स्कैन के लिए भेजा गया था. उसके बाद से वो गेंदबाजी करने मैदान पर नहीं आए हैं. हालांकि वो बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे.

बुमराह पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप?

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा है. दरअसल, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बुमराह के जूते से सेंडपेपर गिरा है. हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिराकि पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई प्रतिक्रिया सामने आई है.

Well, this is interesting 🤔 Is that sandpaper???? #AUSvIND #TestCricket pic.twitter.com/NdYYWm13iJ

बेहद सख्त है आईसीसी के नियम

क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग काफी बड़ा अपराध माना जाता है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर बॉल टेम्परिंग के आरोप में सजा काट चुके हैं. आईसीसी इस मामले में काफी सख्त है और कड़ी सजा सुनाती है. इन दोनों पर दोषी पाए जाने के बाद कुछ वक्त के लिए बैन भी कर दिए गए थे.

Breaking: India are being investigated by the ICC for ball tampering. This comes after an undisclosed item fell out of fast bowler Jasprit Bumrah’s shoe. @7Cricket @7NewsMelbourne



pic.twitter.com/lvA4S4RLrE