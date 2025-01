भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से सिडनी में खेला जा रहा है, जिसका तीसरे दिन का खेल आज यानी 5 जनवरी को खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 162 रनों का लक्ष्य मिला है, जबकि टीम ने 71 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. भारत को जीत के लिए 7 विकेट और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 91 रनों की दरकार है. हालांकि भारत को जसप्रीत बुमराह की कमी खलल रही है.

पहले सेशन भारत को मिले 3 विकेट

सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 16 रन बनाए और टीम ऑलआउट हो गई. उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो टीम ने पहले सेशन के खेल के खत्म होने तक 3 विकेट गंवा दिया है. सैम कोनस्टास, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के रूप में विकेट गिरे हैं. हालांकि मोहम्मद सिराज उतनी लय में नहीं नजर आ रहे हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने तीनों विकेट अपने नाम किए. हालांकि टीम को बुमराह की कमी जरूर खल रही है.

