भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे सेशन के दौरान मैदान से बाहर चले गए हैं. दरअसल, सिडनी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा को बाहर किया गया है और उनकी जगह बुमराह कप्तान कर रहे हैं. टीम इंडिया ने शानदार वापसी की है, जिसमें बुमराह ने दो विकेट चटकाए हैं. हालांकि बुमराह के मैदान के बाहर जाने से टीम प खतरा मंडराने लगा है. बुमराह के गाड़ी में बाहर जाते हुए देखा गया है, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्कैन के लिए बाहर गए हैं. लेकिन इसपर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मैदान से बाहर गए बुमराह

सिडनी टेस्ट के कप्तान जसप्रीत बुमराह को दूसरे सेशन के खेल के दौरान मैदान से बाहर जाना पड़ा है. दरअसल, सिडनी टेस्ट में इससे पहले भी बुमराह मैदान के बाहर गए थे. लेकिन इस बार उन्हें स्टेडियम के ही बाहर जाना पड़ा है. हालांकि बुमराह को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है. लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बुमराह स्कैन के लिए स्टेडियम से बाहर गए हैं.

🚨 JASPRIT BUMRAH OFF THE FIELD AND NOT WEARING THE WHITES. 🚨



- Hope Boom is fine! 🤞pic.twitter.com/xwuNTlhYGC