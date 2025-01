भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का 5वां टेस्ट मुकाबले का आज यानी 4 जनवरी को दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. दूसरे दिन का पहले सेशन का खेल भी खत्म हो गया है. लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के कुल 5 विकेट गिरा है, जबकि आज सुबह 4 विकेट गिरे हैं. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने काफ घातक गेंदबाजी की है.वहीं सिराज ने एक ही ओवर में सैम कोनस्टास और ट्रेविस हेड को पवेलियन भेज दिया था.

टीम इंडिया के नाम रहा पहला सेशन

5वें टेस्ट के दूसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा है. इस दौरान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिराएं हैं. हालांकि टीम ने मुकाबले में वापसी कर ली है. हालांकि भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के बदौलत टीम इंडिया पहली पारी में बढ़त हासिल कर सकती है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट चटकाया. सिराज ने अपने एक ओवर में दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

Lunch on Day 2 in Sydney!



Four wickets in the morning session for #TeamIndia 🙌



Australia 101/5, trail by 84 runs



Scorecard - https://t.co/NFmndHLfxu#AUSvIND pic.twitter.com/ccce5vjdB9