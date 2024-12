बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 26 दिसंबर से खेला जाएगा. 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब बेहद रोचक हो गई है. क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी हो गई है. लेकिन ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बेहद खास होने वाला है, जो मेलबर्न में खेला जाएगा. इस मैच में सालों पुराना रिकॉर्ड टूट सकते हैं. दरअसल, मैच देखने के लिए करीब 2.5 लाख लोग मेलबर्न पहुंच सकते हैं.

बॉक्सिंग डे टेस्ट में टूट सकता है सालों पुराना रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाएगा. ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैच का रोमांच इतना है कि मैदान पर दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है. हेराल्ड सन की खबर के अनुसार, बॉक्सिंग डे टेस्ट के देखने के लिए करीब 2,50,000 लोगों की आने की उम्मीद है. इससे पहले साल 1954 में मेलबर्न में 3,00,270 दर्शकों मैच देखने पहुंचे थे.

🚨 CRICKET AUSTRALIA EXPECTS 2,50,000 ATTENDANCE FOR BOXING DAY TEST. 🚨



- Cricket Australia believes we could see the largest collective crowd since 3,00,270 attendance to watch Australia Vs England at the MCG in 1954. (Herald Sun). pic.twitter.com/W7YSyrevWd