Ind Vs Aus Test: ड्रॉ के साथ खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, सीरीज जीतने के साथ भारत WTC फाइनल में भी पहुंचा

डीएनए हिंदी: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट (Ind Vs Aus Test) सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में ड्रॉ के साथ खत्म हो गया है. हालांकि भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीत ली है. साथ ही, न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका के टेस्ट में कीवी टीम की जीत के साथ भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भी पहुंच गई है.

Ind Vs Aus Test 5th day Highlights

चौथा टेस्ट ड्रॉ, भारत ने जीती बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी

दूसरी पारी में ऑस्ट्रलिया ने 175 रन बनाए और 2 विकेट गिरे. दोनों कप्तानों ने साथ ड्रॉ के लिए सहमति जताई. भारत ने 2-1 के साथ सीरीज अपने नाम की.

ड्रिंक ब्रेक तक 82 रनों की लीड

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज धीमी गति से बना रहे हैं. रन. ड्रिंक्स ब्रेक तक 82 रनों की बढ़त ले ली है. क्रीज पर मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं.

ट्रेविस हेड 90 के स्कोर पर हुए आउट

ट्रेविस हेड को 90 के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल ने पवेलियन लौटाया. टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने ले ली है 67 रनों की बढ़त.

ऑस्ट्रेलिया ने ली 34 रनों की बढ़त

ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों का दम निकाला. दोनों के बीच अब तक 115 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है.

न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में आखिरी गेंद पर हराया. इस रोमांचक जीत के साथ WTC Final में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी भारत.

India have qualified for the World Test Championship final!



They'll take on Australia at The Oval for the #WTC23 mace!



More: https://t.co/75Ojgct97X pic.twitter.com/ghOOL4oVZB