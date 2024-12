भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबले का 5वां दिन का खेल खेला जा रहा है. वहीं 5वें दिन के खेल का पहला सेशन पूरा हो गया है. इस दौरान भारतीय टीम ने रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली के रूप में तीन विकेट गंवा दिया है. टीम को जीत के लिए अब 307 रन चाहिए. वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत से 7 विकेट दूर है. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और जीत के करीब बढ़ रही है. पहला सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है.

फिर फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर

टीम इंडिया को जीत के लिए मेलबर्न टेस्ट में 340 रनों की जरूरत थी. यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा शुरुआत में अच्छे लग रहे थे. लेकिन फिर रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद उसी ओवर में केएल राहुल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. उसके बाद विराट कोहली और जायसवाल के बीच अच्छी साझेदारी की जरूरत थी और दोनों अच्छे भी नजर आ रहे थे. लेकिन फिर विराट कोहली ऑफ स्टंप की गेंद को कवर ड्राइव मारने की कोशिश की और वो स्लिप पर कैच हो गए. टीम इंडिया का टॉप-ऑर्डर फिर फ्लॉप हो गया है.

Lunch on Day 5 of the 4th Test.



India lose three wickets with 33 runs on the board.



Scorecard - https://t.co/njfhCncRdL… #AUSvIND pic.twitter.com/2XzZpUG629