टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में कुल 3 आसान कैच छोड़ दिए हैं. जायसवाल ने उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और पैट कमिंस का कैच छोड़ा था. हालांकि कप्तान रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आए हैं और अब उनका रिएक्शन काफी वायरल हो रहा है. लाबुशेन के कैच के बाद रोहित आगबबूला हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

जायसवाल ने छोडे़ 3 आसान कैच

टीम इंडिया ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 91 रनों पर 6 विकेट चटका दिए हैं. हालांकि 100 के अंदर टीम के पास 7 विकेट गिराने का मौका था. दरअसल, 97 स्कोर पर मार्नस लाबुशेन का जायसवाल से आसान कैच छूट गया, जो 46 रनों पर खेल रहे थे. उसके बाद उन्होंने 70 रनों की पारी खेली है. कैच छूटने के बाद उन्होंने 26 रन बनाए. हालांकि टीम इंडिया के लिए इस समय ये 26 रन काफी ज्यादा है. हालांकि सिराज ने उन्हें 70 रन पर आउट कर दिया है.

Akashdeep is unfortunate but he has the potential to be a good asset for team India. Yashasvi Jaiswal dropped a crucial catch, these chances should not be missed. #boomboom #INDvAUS #AUSvINDIA #akashdeep #BCCI #catch pic.twitter.com/KFiF4fIPHR