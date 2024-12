भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कोनस्टास को सिर्फ 8 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया है.बुमराह ने कोनस्टास को बोल्ड करके उनके विकेट को सेलिब्रेट भी किया है. हालांकि आपने कभी भी बुमराह को ऐसे विकेट लेकर सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा होगा. क्योंकि पहली पारी में कोनस्टास ने बुमराह के खिलाफ छक्का लगाया था और उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. वहीं अब बुमराह ने उन्हें बोल्ड करके अपना बदला पूरा कर लिया है.

बुमराह ने कोनस्टास के विकेट पर किया सेलिब्रेट

जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में सैम कोनस्टास को पारी के 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया है. कोनस्टास सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वहीं कोनस्टास ने पहली पारी में 60 रनों की ताबड़तोड़ बैटिंग की थी. लेकिन दूसरी पारी में वो ऐसा नहीं कर सके. हालांकि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उन्होंने पहली पारी में छक्का भी जड़ दिया था और बुमराह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. वहीं अब बुमराह ने उनके विकेट पर काफी गजब तरह से सेलिब्रेट किया है, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

BUMRAH GETS KONSTAS.



- The celebration by Bumrah was absolute cinema. 🔥pic.twitter.com/T04Ilq6dqF