बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर से खेला जा रहा है और आज यानी 29 दिसंबर को चौथे दिन का खेल खेला जा रहा है. हालांकि पहले और दूसरे दिन टीम इंडिया मुकाबले में पिछड़ी हुई थी. लेकिन फिर नीतीश कुमार रेड्डी के शतक से टीम ने वापसी की और फिर दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है. जसप्रीत बुमराह ने दूसरे सेशन में एक ओवर में दो विकेट चटकाए.

टीम इंडिया के नाम रहा दूसरा सेशन

बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे दिन दूसरे सेशन का खेल पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेशन में कुल 4 विकेट गंवाए हैं. टीम ने स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी के रूप में विकेट गिराए हैं. हालांकि 46 रनों के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल ने मार्नस लाबुशेन का एक आसान कैच छोड़ दिया. वहीं अब लाबुशेन 65 और पैट कमिंस 21 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर टी ब्रेक तक 135-6.

Tea on Day 4 of the 4th Test.



India pick up four wickets in the afternoon session.



