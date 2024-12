भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का आज यानी 29 दिसंबर को चौथे दिन का खेल खेला जा रहा है. चौथे दिन टीम इंडिया की पारी 369 रनों पर सिमट गई थी. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन 53 रनों के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए हैं. वहीं टीम अब 158 रनों से आगे चल रही है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भारत को एक विशाल लक्ष्य देना चाहेगी, जिसके लिए टीम बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन लगाने की कोशिश करने वाली है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 सफलता मिली है.

चौथे दिन पहले सेशन का खेल खत्म

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खेला जा रहा है, जिसका पहला सेशल खत्म हो गया है. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 25 ओवरों का खेल खेला, जबकि कुछ ओवर्स भारतीय टीम ने भी खेले थे. हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी सस्ते में पवेलियन लौट गई है. सैम कोनस्टास 8 और उस्मान ख्वाजा 21 रन बनाकर आउट हो गए हैं. लंच ब्रेक तक जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 सफलता मिली है. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 53/2 (25).

That's Lunch on Day 4 of the 4th Test.



Bumrah and Siraj with a wicket apiece in the morning session.



Scorecard - https://t.co/MAHyB0FTsR… #AUSvIND pic.twitter.com/vvebrGO0T9