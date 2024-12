भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग-डे टेस्ट में महफिल लूट ली है. दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबले का तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. इस दौरान नीतीश कुमार रेड्डी ने दमदार अर्धशतक जड़ दिया है और टीम इंडिया को फॉलो-ऑन खेलने से भी बचा लिया है. इतना ही नहीं उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ 181 गेंदों में 94 रनों की पार्टनर्शन भी बना ली है. हालांकि नीतीश ने महफिल अपने नाम की है, जिसकी वजह उनकी बैटिंग नहीं, बल्कि उनका सेलिब्रेशन था, जो फिल्म पुष्पा का है. अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

मैं झुकेगा नहीं साला का वीडिया वायरल

ऑस्ट्रेसिया के खिलाफ तीसरे दिन दूसरे सेशन के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी ने 81 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है. इस अर्धशतक के बाद नीतीश ने पुष्पा फिल्म का मैं झुकेगा नहीं साला वाला सेलिब्रेशन किया है. वहीं अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. नीतीश ने इस अर्धशतक के साथ अपने टेस्ट करियर की भी पहली फिफ्टी पूरी कर ली है.

