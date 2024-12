भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. इस दौरान नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार शतक जड़ा है और टीम इंडिया की मुकाबले में वापसी करवाई है. हालांकि रेड्डी के शतक के बाद उनके पिता काफी भावुक दिखाई दिए. शतक के बाद नीतीश के पिता की आंखों से आंसू छलक गए. वहीं अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

पिता की आंखों से छलके आंसू

मेलबर्न में नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में अपने करियर का पहला शतक जड़ दिया है. इस शतक से पहले नीतीश के पिता स्टेडियम में काफी नर्वस नजर आ रहे थे और अपने बेटे के शतक की दुआएं कर रहे थे. नीतीश के साथ साथ उनके पिता का भी सपना था कि उनका बेटा भारत के लिए शतक लगाए, जो अब पूरा हो गया है. इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू छलक गए. हालांकि अब नीतीश के पिता के रिएक्शन का वीडियो वायरल हो रहा है.

NITISH KUMAR REDDY - A SUPERSTAR IN MAKING...!!!! 🌟



- The Emotions and happiness of Nitish Reddy & his father is precious. ❤️pic.twitter.com/5PESWLMK9v