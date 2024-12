भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच पहले टेस्ट से ही नोक-झोक देखने को मिली है. वहीं गाबा टेस्ट में भी सिराज और लाबुशेन के बीच नोक-झोक देकने को मिली है. हालांकि इस बार मार्नस को अपने विकेट के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी. दरअसल, लाइव मैच के दौरान सिराज ने पहले स्टंप की बेल बदली और फिर सिराज के मुड़ते ही मार्नस ने भी बेल चेंज कर दी. हालांकि सिराज ने इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का टोटका तो अपना लिया और अगले ही ओवर में मार्नस आउट हो गए. वहीं अब सिराज और मार्नस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सिराज ने अपनाया स्टुअर्ट ब्रॉड का टोटका

मोहम्मद सिराज ने दूसरे दिन के खेल के दौरान 33वें ओवर में स्टंप की बेल चेंज की थी. हालांकि उसके बाद मार्नस लाबुशेन का विकेट भी मिल गया. लेकिन इसमें खास बात ये है कि सिराज के बेल बदलने के तुरंत बाद ही मार्नस ने भी वापस से बेल चेंज कर दी थी. हालांकि इंग्लैंड के अटुअर्ट ब्रॉड ने इस टोटके को पहली बार किया था और मार्नस लाबुशेन का ही विकेट उन्हें मिला था. सिराज के बेल बदलने के अगले ओवर में लाबुशेन को पवेलियन जाना पड़ा. उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना शिकार बना लिया. सिराज और मार्सन की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

How good is this exchange between Siraj and Labuschange? #AUSvIND pic.twitter.com/GSv1XSrMHn