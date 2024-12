भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा. पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया फुस्स हो गई थी और टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब टीम तीसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने की कोशिश करने वाली है. क्योंकि दोनों टीमें 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर पर है. इसके लिए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अपनी कमर कस रही हैं. विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और शुभमन गिल तक सभी नेट में अभ्यास कर रहे हैं. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर की है.

बीसीसीआई ने शेयर की वीडियो

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के साथ बीसीसीआई ने कैप्शन लिखा, अब आगे के बारे में फोकस करना जरूरी है. ब्रिस्बेन टेस्ट की तैयारी एडिलेड में शुरू हो गई है. बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. हालांकि विराट कोहली ने पहले टेस्ट में शतक जड़ा था और लय में नजर आए थे. हालांकि रोहित से विराट, पंत और गिल तक सभी बुरी तरह फ्लॉप रहे थे.

It is time to look ahead.



Preparations for the Brisbane Test starts right here in Adelaide.#TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/VfWphBK6pe