भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के चौथे दिन के खेल का दूसरा सेशन खत्म हो गया है. इस दौरान रवींद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई है. लेकिन कमिंस ने नीतीश को आउट करके साझेदारी को तोड़ दिया है. टीम इंडिया ने दूसरे सेशन तक 210 रन बना लिए हैं. वहीं अब टीम 44 रन से पीछे है. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे और फिर टीम इंडिया के 44 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने 84 रनों की दमदार पारी खेली. उसके बाद जडेजा ने 65 रनों पर खेल रहे हैं. भारत को फॉलो-ऑन से बचने के लिए 246 रन बनाने होंगे, जिससे टीम सिर्फ 45 रन पीछे है.

रविंद्र जडेजा ने जड़ा दमदार अर्धशतक

रविंद्र जडेजा को पहले दो टेस्ट में खेलना का मौका नहीं मिला था. हालांकि तीसरे टेस्ट में जैसे ही उन्हें खेलने का मौका मिला और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इस मौके को भुना लिया है. तीसरे टेस्ट में जडेजा 109 गेंदों में 6 चौकों की मदद से नाबाद 65 रनों पर खेल रहे हैं. जडेजा ने पहले केएल राहुल के साथ मिलकर अर्धशतकीय पार्टनरशिप की थी और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर 50 से अधिक रनों की पार्टनरशिप की.

Rain stops play and therefore Tea has been taken on Day 4 of the 3rd Test.



