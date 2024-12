भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट शनिवार 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 445 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 193 रनों से आगे है. हालांकि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने टीम इंडिया को फॉलो-ऑन खेलने से बचा लिया है. दोनों बल्लेबाजों के बीच 39 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसकी वजह से टीम की इज्जत बच गई है. वहीं मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है.

आकाशदीप और बुमराह ने बचाई टीम इंडिया की लाज

जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने टीम इंडिया को फॉलो-ऑन से बचा लिया है. आकाश ने 31 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 27 और जसप्रीत बुमराह ने नाबाद 10 रन बनाए. चौथे दिन के खेल के अंत तक 252 रन बना लिए हैं और अब टीम इंडिया 193 रनों से पीछे है. बुमराह और आकाश के बीच 54 गेंदों में अटूट 39 रनों की पार्टनरशिप हुई है और अब दोनों बल्लेबाज 5वें दिन भी लंबी बैटिंग करने की कोशिश करने वाले है. टीम इंडिया को फॉलो-ऑन से बचने के लिए 246 रन बनाने थे, लेकिन टीम ने 213 रनों पर अपने 9 विकेट गंवा दिया था. उसके बाद ऐसा लग रहा था कि टीम को अब फॉलो-ऑन खेलना पड़ेगा. लेकिन बुमराह और आकाश ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

Stumps on Day 4 in Brisbane!



A fighting day with the bat 👏👏#TeamIndia move to 252/9, trail by 193 runs



A gripping Day 5 of Test cricket awaits tomorrow



Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa#AUSvIND pic.twitter.com/QxCJkN3RR8