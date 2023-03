IND vs AUS 3rd Test: 'इंदौर टेस्ट के पहले दिन 4 नहीं 7 विकेट गिरे होते', भारतीय पूर्व खिलाड़ी ने बताया कैसे?

Border Gavaskar Trophy 2023: इंदौर टेस्ट के पहले दिन भारतीय स्पिनर्स के प्रदर्शन ने हरभजन सिंह काफी नारज दिखे और उन्होंने उनकी क्लास लगा दी.

