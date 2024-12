भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट ग्राउंड पर 14 दिसंबर से खेला जा रहा है, जिसका 5वां दिन आज यानी 18 दिसंबर को खेला जा रहा है. टीम इंडिया के सामने आखिरी दिन 275 रनों का टारगेट है. भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में काफी घातक गेंदबाजी की है और ऑस्ट्रेलिया के 89 रनों के स्कोर पर 7 विकेट गिरा दिए थे. हालांकि कप्तान पैट कमिंस ने 89 रनों पर ही पारी घोषित कर दी. गाबा टेस्ट में अब 51.5 ओवरों का खेल बचा है और ये देखना दिलस्त होगा कि दोनों में से कौनसी टीम जीत दर्ज करती है या ये मुकाबला ड्रॉ होता है.

भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में डाली जान

गाबा टेस्ट ड्रॉ की ओर तेजी से बढ़ रहा था. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में जान डाल दी है. ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में सिर्फ 89 रनों पर 7 विकेट गिरा दिए, जिसके बाद पैट कमिंस को पारी घोषित करनी पड़ी है. हालांकि टीम के पास 185 रनों की विशाल बढ़त पहले ही थी और अब टीम इंडिया के सामने 275 रनों का टारगेट है. वहीं भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो, उन्होंने दूसरी पारी में काफी घातक गेंदबाजी की है और कंगारूओ को बैकफुट पर भेजा है. जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट अपने नाम किए और आकाशदीप ने 2 विकेट झटके. जबकि मोहम्मद सिराज ने शतकवीर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजकर दो विकेट चटकाए हैं.

The interruption brings an end to the second session and it will be Tea on Day 5.#TeamIndia need 267 runs to win.



Scorecard- https://t.co/dcdiT9NAoa#AUSvIND https://t.co/W6ETFJVEby